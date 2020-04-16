На Буковині поліція перевіряє інформацію про священника з COVID-19, який планує проводити службу

У поліції Чернівецької області перевіряють інформацію голови облдержадміністрації про священника, який із підтвердженим діагнозом COVID-19 планує проводити службу в храмі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Вся інформація про можливе порушення священником правил карантину перевіряється поліцією. Якщо встановлять факт порушення, буде прийматись відповідне рішення про притягнення до відповідальності", - сказали у пресслужбі поліції.

Також там розповіли, що направили офіційного листа до голови обласної держадміністрації з проханням надати відому йому інформацію про можливе порушення. Відповіді поки не отримали.

У пресслужбі Чернівецької ОДА на прохання кореспондента Укрінформу поінформувати, священник якої саме конфесії планує проводити службу із підтвердженим діагнозом COVID-19, відмовились називати конфесію, вважаючи що це не важливо.

Як повідомляв Укрінформ, вчора голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що на Буковині ще у чотирьох священників підтвердили зараження коронавірусом. А один із них не визнає результатів аналізів та планує проводити церковну службу.

У Чернівецькій області станом нп 16 квітня підтверджено 662 випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.