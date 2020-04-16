Сильний вітер накрив Чернігів пилом

Близько 16-ї години у четвер Чернігів накрило хмарою пилу - у соцмережах люди називають рідкісне в місті явище пиловою бурею.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пориви сильного вітру спричинили пилову бурю над Черніговом", - пише, зокрема, фотограф Віктор Кошмал у Facebook.

Помітили пил у повітрі й на метеостанції в с. Киїнка під Черніговом.

"Я п’ять років тут працюю, але таке явище спостерігаю вперше", - сказала технік-метеоролог Ірина Годун.

Водночас директор Чернігівського обласного центру з гідрометеорології Руслан Овсєєнко не вважає це пиловою бурею.

"Пилова буря - це явище на порядки інтенсивніше, коли нічого не видно і нічим дихати. А те, що зараз бачимо у Чернігові, пов’язано з сильним вітром, який підняв пил із полів - вони якраз обробляються", - пояснив він.

Чернігівці ж у соцмережах схвильовані побаченим і пишуть, що все це - результат не тільки посухи, а й вирубки лісів та розорювання великих площ землі, в тому числі, луків і заплав, що на Чернігівщині спостерігається повсюдно.

За інформацією обласного гідрометцентру, максимальна швидкість поривів вітру в Чернігові сьогодні становить 19 м\с. По області прогнозувалося 17-22 м/с.

Як повідомляв Укрінформ, по обіді пилова буря спостерігається в Києві та в Житомирській області, де значно знижена видимість на дорогах.

Фото: facebook/Віктор Кошмал