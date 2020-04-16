Рятувальники попереджають про сильний вітер та заморозки до -3°

На території України 16 квітня очікується сильний вітер.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, в Україні, 16 квітня пориви вітру 17 - 22 м/с (І рівень небезпечності)», - йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляє пресслужба ДСНС, у східних та північних областях уночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

"За даними Укргідрометцентру, вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Київській області вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.