І знову весна: синоптики прогнозують до 21° тепла

В Україні у четвер, 16 квітня, опади не очікується, лише на північному сході країни місцями можливий невеликий дощ, вдень 13-21° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«16 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура становитиме у східних областях вдень 13-18° тепла, у західних областях до 21°, на крайньому сході країни 9-14°.

У Києві та Київській області 16 квітня збережеться невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура у столиці вдень 16-18° тепла; по області вдень 13-18° тепла.