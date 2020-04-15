Від заморозків на грунті до +21°: синоптики дали прогноз на “екватор” весни

В Україні у четвер, 16 квітня, опадів не очікується, лише на північному сході країни місцями можливий невеликий дощ, вдень 13-18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«16 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура становитиме вночі 2-7° тепла, у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, у західних областях до 21°, на крайньому сході країни 9-14°.

У наступні два дні, 17-18 квітня, утримається хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів, лише 18 квітня вночі та ранком у північних, центральних та східних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 17 квітня у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 17 квітня у північних областях, 18 квітня в Україні, крім південної частини, на поверхні грунту, місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 17 квітня 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 23°, у північній частині, 18 квітня в Україні 9-14°, на крайньому півдні до 18°.

19 квітня в Україні вночі без опадів, вдень у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 8-14° тепла, у південній частині та на Закарпатті 12-17°.

20 квітня прогнозуються невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом (вночі у більшості західних областей без опадів); температура вночі 1-6° тепла, на заході у повітрі заморозки 0-5°, вдень 6-12° тепла; на півдні вночі 3-8° тепла, вдень 9-15°.

У Києві та Київській області 16 квітня збережеться невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень 16-18°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

Впродовж 17-18 квітня у Києві синоптики обіцяють без істотних опадів, лише вночі 18 квітня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту, 18 квітня місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла.

У неділю, 19 квітня, у столиці без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 8-13° тепла.

20 квітня очікується невеликий дощ у Києві; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.