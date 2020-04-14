На Закарпатті випав сніг

В Ужгороді уже квітнуть сакури, а в гірських районах Закарпатської області випав сніг.

Світлини з доказами актуальних погодних умов в регіоні виклали на офіційній сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

"В Ужгороді уже квітнуть сакури, а у гірських районах Закарпатської області випав сніг", - йдеться у повідомленні.

На фото — місто Ужгород, яке називають закарпатською столицею сакур, а також — селище Ясіня в гірському Рахівському районі області. Там сьогодні випав сніг, замело найбільший гірськолижний курорт області Драгобрат.

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За даними гідрометцентру Закарпатської області, по області упродовж наступної доби очікують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці на більшій частині території на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°, північно-східний вітер 5-10 м за секунду.

Фото: Закарпатська обласна державна адміністрація