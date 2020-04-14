На Закарпатті випав сніг
Світлини з доказами актуальних погодних умов в регіоні виклали на офіційній сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.
"В Ужгороді уже квітнуть сакури, а у гірських районах Закарпатської області випав сніг", - йдеться у повідомленні.
На фото — місто Ужгород, яке називають закарпатською столицею сакур, а також — селище Ясіня в гірському Рахівському районі області. Там сьогодні випав сніг, замело найбільший гірськолижний курорт області Драгобрат.
За даними гідрометцентру Закарпатської області, по області упродовж наступної доби очікують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці на більшій частині території на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°, північно-східний вітер 5-10 м за секунду.
Фото: Закарпатська обласна державна адміністрація