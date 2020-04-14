Карпати засипає снігом

В Івано-Франківській області у гірських районах йде сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"Хмарна погода, значний дощ з мокрим снігом, в горах значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - йдеться в повідомленні.

Фото Ірини Дружук

Температура на Прикарпатті вночі 1-6 градусів, вдень 5-10 тепла, на високогір’ї вночі та вдень 0-5 морозу.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 10:00 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, йде сніг. Видимість до 100 м.

Перше фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост