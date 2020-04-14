Вдома краще: синоптики прогнозують мокрий сніг та сильний вітер

У вівторок, 14 квітня, у західних, північних та Вінницькій областях синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, сильні пориви вітру, температура вдень 4-9°, у Карпатах - мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

Про це повідомили Укрінформу в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 14 квітня хмарно з проясненнями. У західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг, температура вдень 4-9°; у Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу. На решті території вдень, крім східних областей, дощ; температура вдень 13-18° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на більшій частині країни пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 14 квітня хмарно, дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у Києві 4-6° тепла, по області вдень 4-9° тепла.