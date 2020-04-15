У Глухові оголосили жалобу через смерть бійця у зоні ООС

У Глухові на Сумщині 15 квітня оголосили День жалоби у зв’язку зі смертю земляка Олексія Лазаревича в зоні ООС.

Про це повідомляє Глухівська міська рада.

«З метою вшанування пам’яті померлого військовослужбовця, техніка 1 мінометної батареї військової частини А 4590, прапорщика Лазаревича Олексія Миколайовича оголосити у місті Глухові 15 квітня 2020 року Днем жалоби. На знак скорботи за померлим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста», - йдеться у повідомленні.

55-річний глухівчанин помер 13 квітня від гострої серцевої недостатності. У цей час він перебував у зоні ООС.

Олексій Лазаревич народився у Глухові, навчався у Калинівському технікумі сільського господарства. Із 2018 року проходив службу в 1-й мінометній батареї військової частини А 4590 у селі Новгородському Донецької області.