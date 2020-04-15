На торгівлі зброєю "погорів" працівник нацпарку "Синевир"
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«За попередньою версією слідства, працівник підшуковував своїх клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Засоби ураження переховував у власному помешканні. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів протиправної реалізації зловмисником зброї, зокрема пістолета Макарова з глушником і набоями до нього, а також восьми гранат «РГД-5», - йдеться у повідомленні.На Закарпатті затримали торгівця зброєю / Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці затримали підозрюваного в одному з районних центрів Закарпаття під час спроби збуту ним боєприпасів.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудок зі зброєю. Також перевіряється інформація про нелегальне переправлення зброї та боєприпасів з закордону.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.