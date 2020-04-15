На торгівлі зброєю "погорів" працівник нацпарку "Синевир"

У Закарпатській області СБУ затримала працівника національного природного парку «Синевир», який нелегально торгував вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За попередньою версією слідства, працівник підшуковував своїх клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Засоби ураження переховував у власному помешканні. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів протиправної реалізації зловмисником зброї, зокрема пістолета Макарова з глушником і набоями до нього, а також восьми гранат «РГД-5», - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали торгівця зброєю / Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали підозрюваного в одному з районних центрів Закарпаття під час спроби збуту ним боєприпасів.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудок зі зброєю. Також перевіряється інформація про нелегальне переправлення зброї та боєприпасів з закордону.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.