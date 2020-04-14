Пожежі під Чорнобилем: тварини мігрували, вогонь зачепив десяту частину Зони

Пожежа поблизу ЧАЕС зачепила близько 10% Зони відчуження.

Про це заявила т.в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова в ефірі телеканалу "Прямий" у відповідь на питання ведучого щодо постраждалих під час пожежі тварин у Зоні відчуження.

"Щодо тваринного світу - ми кожен день робили авіарозвідку. Ми бачили коней Пржевальського, косуль. Тварини чують небезпеку, і вони мігрували туди, де є ліс, де немає загоряння. Тобто, зараз пройшло вогнем приблизно 10% Зони відчуження, у тварин є де сховатись", - заявила вона.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівки Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.