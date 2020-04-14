У Вінниці зафіксували критично низький рівень розрахунків за тепло і гарячу воду

У Вінниці зафіксовано критично низький рівень розрахунків населення за спожиті у березні тепло та гарячу воду – сплачено усього 9,5% від нарахувань.

Про це йдеться у повідомленні КП «Вінницяміськтеплоенерго», яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«За березень споживачі КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» категорії «населення» спожили послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання на майже 97 млн грн. Сума з перерахунком у бік зменшення - понад 63 млн грн. На 13 квітня рівень сплати перед Вінницяміськтеплоенерго становить лише 9,5 % від нарахувань», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, рівень розрахунків за спожиті послуги на критично низькому рівні - населенням сплачено лише близько 6 млн грн.

Загальна заборгованість населення перед теплопостачальним підприємством становить понад 175 мільйонів гривень.

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Як повідомляло агентство, відповідно до Постанови Кабінету міністрів від 24 грудня 2019 року № 1082 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» провело зміни розміру нарахувань у бік зменшення за послуги з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання за березень 2020 року для населення - 38,4 % становить знижка на послугу з централізованого опалення (на умовно-змінну частину тарифу) і 34,4 % - на послугу з централізованого гарячого водопостачання.

У зв'язку з карантином в Україні призупинено нарахування пені за невчасну оплату комунальних рахунків.