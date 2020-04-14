Овочеві ряди онлайн

Карантин посприяв тому, що фермери почали виходити з тіні

Кам'янсько-Дніпровський район Запорізької області називають овочевою столицею України. Тут практично на кожному подвір'ї є теплиця, де ростуть огірки, томати, капуста, зелень, редис. Наприкінці березня - на початку квітня в багатьох містах на ринках з'являються перші овочі, вирощені і привезені саме звідси. Цього року через карантин фермери, які вклали всі сили у вирощування врожаю, не можуть його продати.

Разом з тим, саме завдяки карантину місцеві фермери вчаться працювати "по-білому", а влада вирішила нарешті перетворити майданчик оптової торгівлі на ринок і створити перший в Україні Овочевий онлайн-ринок.

Про усе це кореспондент Укрінформу говорив з керівником Кам'янсько-Дніпровської районної ради Михайлом Пригодою.

У РАЙОНІ, ДЕ ВИРОЩУЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШЕ ОВОЧІВ, НЕМАЄ ЦИВІЛІЗОВАНОГО РИНКУ

Михайло Пригода народився і живе у цьому районі, його сім'я також займається вирощуванням овочів, тож він і сам був зацікавлений у тому, щоб знайти варіанти роботи в період пандемії і карантину в країні.

Відразу ж на початку нашої розмови цікавлюся – чому, незважаючи на те, що МОЗ дозволив роботу продуктових ринків, фермери з Кам'янсько-Дніпровського району не можуть торгувати? Чому ринок у Водяному не відкрили?

- Вся річ у тому, – відповідає Михайло Пригода, – що майданчик, на якому з 2013 року проводиться оптова торгівля овочами, не є ринком на папері. Сьогодні нормативної бази для його роботи немає. За документами – це майданчик розміром 4 га, який знаходиться у приватній власності, і його цільове призначення – "розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції". Сьогодні ні орган місцевого самоврядування, ні приватний підприємець не хочуть порушувати норм карантину, тому майданчик закритий. Дехто торгує за межами села Водяне, вздовж дороги. Це небезпечно, але іншого виходу не знайшлося.

Там співробітники Нацполіції і Нацгвардії щодня контролюють дотримання карантинних заходів. Усі продавці – в масках, дотримуються дистанції. Наша мета – мінімізувати будь-які прояви коронавірусу в області та районі.

- Чи стане той торговий майданчик ринком? Чи всіх все влаштовує?

- Тривають переговори між приватним підприємцем і проєктною організацією, щоб упорядкувати документи і організувати законну діяльність овочевого ринку. Створення ринку – справа часу. Зараз вся документація в роботі. Офіційне створення ринку принесе додатковий дохід до місцевого бюджету. Головне – не допустити заворушень серед народу. Важливо, щоб люди підтримали. Адже все, що вимагалося від фермерів – виростити врожай – вони зробили, тепер треба допомогти їм реалізувати його. Крім оптового ринку, ми працюємо над розробкою овочевого сайту.

- Створюєте онлайн-ринок?

- Я зв'язався з IT-компанією, замовив їм розробку овочевого сайту. Ми розробили розділ як для виробників/продавців, щоб вони могли реалізувати товар, так і для покупців. Також на цьому майданчику можуть реєструватися перевізники. Тобто, якщо великий "мережевик" знаходиться у Києві, він може через цей майданчик, не виїжджаючи за межі свого місця розташування, замовити овочі, підключити перевізника – і отримати товар. Це один з головних варіантів торгівлі на сьогодні. Ми не знаємо, як довго триватиме карантин, але продукти харчування у нас є і нам треба забезпечити наших громадян у період пандемії доставкою свіжих якісних овочів. Кам'янсько-Дніпровський район є найбільшим виробником свіжих овочів в країні.

ОВОЧЕВИХ ОНЛАЙН-РИНКІВ В УКРАЇНІ ПОКИ НЕ ІСНУЄ

На моє запитання, чи існують взагалі в Україні подібні овочеві онлайн-ринки, Пригода запевняє, що аналогів поки що немає. Це, за задумом, має бути соціальний проєкт. Крім сайту планується мобільний додаток. Онлайн-майданчик – це робота на перспективу, вона охоплюватиме всю країну.

- Я провів багато переговорів, спілкувався і з Львівською, Тернопільською, Херсонською, Одеською, Миколаївською областями, де люди теж вирощують овочі, і вони з задоволенням приєднуватимуться до онлайн-майданчику. XXI століття все-таки. Не потрібні будуть перевізники-посередники, можна прибрати перекупників. Ми хочемо скоротити ланцюжок: виробник – перевізник – кінцевий споживач. Це дозволить споживачеві купувати товар дешевше, без шаленої накрутки.

У нас є три вайбер-групи, які займаються реалізацією овочів – це близько 15 000 передплатників. Ми запропонуємо їм перейти на цей онлайн-майданчик. Там вже є ринки Харкова, Херсона, Києва. Будемо поступово переходити в режим онлайн.

- Ви сказали про накручування цін, і стало цікаво – а скільки коштує зараз кам'янський огірок, наприклад? У Запоріжжі продають по 35-40 гривень і вище.

- Сьогодні у нас огірок продають по 20-22 гривні за кілограм, редис – 13-14 гривень. Люди не мають купувати овочі в п'ять разів дорожче, до того ж привезені звідкись. Я корінний житель села Водяне, мої батьки там живуть, і моя сім'я теж займається вирощуванням овочів, і я не лише як чиновник переймаюся, але і як житель громади. У нас дуже родюча земля, працьовитий народ, є вода – усе це сприяє якісному вирощування овочів. 40-тисячне населення Кам'янсько-Дніпровського району щодня працює для того, щоб виростити якісний врожай, залишилося його реалізувати.

- Чи вплинув карантин на обсяги врожаю, чи варто готуватися до того, що всього буде мало і все буде дорого?

- Район повністю "заряджений" на сезон, люди не припиняють працювати, усі овочі, які планувалося виростити, будуть вирощені і в умовах карантину. Агромагазини працюють, люди доглядають за своїми рослинами, врожай буде. Чекаємо всіх за овочами. До речі, з нами вже працює кілька великих мережевих супермаркетів. Карантин посприяв тому, щоб фермери почали виходити з тіні. Все більше реєструється приватних підприємств, основним видом діяльності яких є "вирощування та реалізація овочів". А це все – і додаткові податки до місцевого бюджету.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Михайла Пригоди та Дмитра Смольєнка