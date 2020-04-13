На Житомирщині рятувальники третю добу продовжують ліквідувати горіння торфовищ на 22,1 га.

Про це інформує Управління ДСНС України у Житомирській області.

«Триває гасіння торф’яної пожежі, що сталася о 9:30 10 квітня на території торфобрикетного заводу Лугинського району на площі 31 га окремими осередками. Станом на 13 квітня залишається ліквідувати загоряння на площі 22,1 га», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині горять понад 22 га торфовищ / Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області

Зазначається, що до ліквідації пожежі залучено 6 відділень рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

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Загалом упродовж минулої доби на Житомирщині виникло 23 загоряння сухої трави, чагарників, очерету, сміття. Вогонь пройшов 43 га території.

Фото: zt.dsns.gov.ua