На Житомирщині горять понад 22 га торфовищ

На Житомирщині горять понад 22 га торфовищ

Фото
Укрінформ
На Житомирщині рятувальники третю добу продовжують ліквідувати горіння торфовищ на 22,1 га.

Про це інформує Управління ДСНС України у Житомирській області.

«Триває гасіння торф’яної пожежі, що сталася о 9:30 10 квітня на території торфобрикетного заводу Лугинського району на площі 31 га окремими осередками. Станом на 13 квітня залишається ліквідувати загоряння на площі 22,1 га», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині горять понад 22 га торфовищ / Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області

Зазначається, що до ліквідації пожежі залучено 6 відділень рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

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Загалом упродовж минулої доби на Житомирщині виникло 23 загоряння сухої трави, чагарників, очерету, сміття. Вогонь пройшов 43 га території.

Фото: zt.dsns.gov.ua

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