На Полтавщині протягом доби згоріло понад 30 га сухостою

На Полтавщині протягом 12 квітня вогнеборці ліквідували 17 пожеж на відкритій території та 1 торф'яну пожежу, в результаті вогнем знищено 31 га сухої рослинності та 0,04 га поверхневих покладів торфу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

«Протягом 12 квітня рятувальники з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України та місцевої пожежної охорони ліквідували 17 пожеж на відкритій території та 1 пожежу поверхневих покладів торфу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горіння зафіксовані у місті Лубни, смт Чутове, Зіньківському, Полтавському, Миргородському, Оржицькому, Кременчуцькому, Гадяцькому, Лубенському, Новосанжарському, Великобагачанському, Лохвицькому та Карлівському районах. Внаслідок займань було знищено 31 га сухої рослинності та 0,3 га сміття.

Також за минулу добу рятувальники ліквідували пожежу поверхневих покладів торфу на площі 0,04 га в с. Радалівка Глобинського району.

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До гасіння залучалися працівники та техніка 6-го Державного пожежно-рятувального посту.

Фото: pl.dsns.gov.ua