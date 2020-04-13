Дощі, мокрий сніг та +21°: де в Україні буде найтепліше

В Україні у понеділок опади не очікуються, у більшості областей пориви до 20 м/с, температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, на Лівобережжі і в повітрі заморозки 0-5°; температура вдень 16-21° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний (з переходом у західних областях на північно-західний), 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, на Лівобережжі і в повітрі заморозки 0-5°; температура вдень 16-21° тепла, у південно-східних областях 12-17°, на високогір'ї Карпат та у горах Криму 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 13 квітня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 4-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 18-20° тепла, на Київщині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 16-21°.

Згідно з прогнозом, 14 квітня у західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Карпатах мокрий сніг, вночі значний, температура протягом доби 0-5° морозу. На решті території вночі без опадів, вдень, крім південного сходу, дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у Черкаській та Полтавській областях 9-14°.

15 квітня у східній частині, вночі і в центральних та південних областях дощ, місцями з мокрим снігом, у північних областях вдень невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів; вночі у західних, північних та Вінницькій областях заморозки у повітрі 0-5°, на решті території температура 1-6° тепла; вдень у більшості областей 6-11° тепла, на півдні країни та на Закарпатті до 14°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Згідно з прогнозом, на Київщині 14 квітня дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла. 15 квітня хмарно з проясненнями; вночі без опадів, заморозки у повітрі 0-5°; вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура 6-11° тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Згідно з прогнозом, в Україні 16 квітня невеликий дощ, вночі, крім півдня, з мокрим снігом, вдень на Правобережжі без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-14°, на заході до 17°. 17 квітня без опадів; темпертура вночі 1-7° тепла, вдень 12-18°, в західних областях до 20°.

У столичному регіоні 16-17 квітня опади не прогнозуються, лише вночі 16 квітня невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі 1-6° тепла; вдень 16 квітня 8-13°, 17 квітня 12-17°.