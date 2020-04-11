Смертельна ДТП зі "швидкою" у Харкові: поліція відкрила справу

У Харкові відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з трьома загиблими та чотирма потерпілими, яка сталася напередодні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Співробітники слідчого управління ГУ НП в Харківській області внесли відомості за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначили у відділі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

"Усі обставини аварії з’ясовуються", - підкреслили у відділ.

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За даними поліції, четверо потерпілих наразі знаходяться у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

10 квітня близько 22:00 на 5 кілометрі кільцевої дороги в Харкові зіткнулися автомобіль Daewoo Sens, яким керувала 27-річна жінка, та карета швидкої медичної допомоги.

У результаті ДТП водій та 33-річний пасажир легковика, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 та 38 років а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті "швидкої", із різними травмами доставлені до медичного закладу.