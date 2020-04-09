У Миколаєві авто головного санлікаря врізалося у мікроавтобус журналістів

У Миколаєві на вулиці Лазурній автомобіль Volkswagen Passat, на якому пересувається головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

Про це повідомляють Новости N.

За словами очевидців, водій Volkswagen, посуваючи назад, врізався у припаркований мікроавтобус. На момент аварії Ляшко в автомобілі не було.

У Миколаєві автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобуc / Фото: novosti-n.org

У результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Автомобіль Volkswagen Passat, який потрапив у ДТП, надано у розпорядження Віктора Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в Миколаєві.