ДБР розслідує аварійну посадку військового літака у Мелітополі

Державне бюро розслідувань розслідує обставини здійснення винищувачем «МІГ-29» аварійної посадки на аеродромі в Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

ДБР розслідує обставини аварійної посадки військового літака / Фото: ДБР

Як зазначили в ДБР, за попередньою інформацією, 10 квітня близько 21 години пілот однієї з військових частин Збройних сил України, що дислокується у Мелітополі, під час планової посадки літака «МІГ-29» порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака.

У результаті події жодна особа не постраждала, запевнили в Бюро.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця посадки літака та з’ясовують причини події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.