На Вербну неділю українцям обіцяють до +20° і без дощу

В Україні в неділю, 12 квітня, опадів не очікується, вночі заморозки, вдень температура повітря становитиме від 12 до 20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«12 квітня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5°; температура вдень 12-17° тепла, на заході місцями до 20°, на високогір'ї Карпат та у горах Криму 4-8° тепла», - йдеться у повідомленні.

У наступні два дні, 13-14 квітня, утримається хмарна з проясненнями погода.

13 квітня без опадів, лише у північно-західних областях вдень невеликий дощ; 14 квітня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім більшості західних та східних областей, дощ та мокрий сніг, в Карпатах значні опади. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, 13 квітня на Лівобережжі в повітрі, 14 квітня у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°; температура вдень 15-20° тепла, у західній частині до 23°, 14 квітня зниження денної температури у західних та північних областях до 4-9° тепла, у більшості центральних областей до 10-15°.

Упродовж 15-16 квітня в Україні прогнозується погіршення погоди. Зокрема, 15 квітня вночі на сході та півдні очікується помірний, вдень в Україні невеликий дощ та мокрий сніг; температура у південних та східних областях вночі та вдень 3-9° тепла, на решті території вночі на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-5°, вдень 2-7° тепла. 16 квітня невеликий дощ та мокрий сніг (вночі місцями); температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°.

У Києві та Київській області завтра, 12 квітня, невелика хмарність, без опадів.

Вночі у столиці заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-2°, температура вдень 14-16° тепла; по області вночі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5°, температура вдень 12-17° тепла.

У Києві 13-14 квітня збережеться хмарна погода з проясненнями. 13 квітня без опадів, 14 квітня дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 1-6° тепла; вдень 13 квітня 15-20°, 14 квітня зниження до 4-9° тепла.

Впродовж 15-16 квітня у столиці, як попереджають синоптики, утримається холодна погода.

Зокрема, 15 квітня вночі без опадів, на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-5°; вдень невеликий мокрий сніг та дощ, температура 2-7° тепла.

16 квітня у Києві невеликий дощ та мокрий сніг (вночі місцями); температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 5-10° тепла.