Головний санлікар Миколаївщини спростував інформацію про неякісні реагенти для тестів

Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко заперечив слова начальника УСБУ в Миколаївській області Віталія Герсака про те, що під час взяття проб у людей з підозрою на коронавірус використовувалися нестандартні пробірки та неякісні реагенти

Про це він сказав на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вчора збирали комісію за цією заявою, хоча вона була лише усною, а письмово до нас не зверталися. Це все неправда. Сьогодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вивчивши всі наші питання, підтвердив, що ми працюємо з правильним буферним розчином. Цей розчин для проведення досліджень на все вірусні захворювання готувався роками і десятиліттями», - вказав Клочко.

Він також зазначив, що саме ці реагенти використовувалися у тестах, які виявили перших заражених коронавірусом у Миколаївській області.

На запитання журналістів, чи вимагатиме головний санлікар області публічного спростування недостовірної інформації, відповідь була негативна.

Читайте також: На Миколаївщині зафіксували перші 2 випадки коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак запропонував повторно перевірити зразки усіх хворих з підозрою на коронавірус, бо, нібито, є підстави сумніватися у правильності проведеного дослідження. Цю інформацію він озвучив під час позачергового засідання обласної ради 10 квітня.

За його даними, медичні працівники для зберігання відібраного біоматеріалу, начебто, використовують не стандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.