Головний санлікар Миколаївщини спростував інформацію про неякісні реагенти для тестів

Головний санлікар Миколаївщини спростував інформацію про неякісні реагенти для тестів

Укрінформ
Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко заперечив слова начальника УСБУ в Миколаївській області Віталія Герсака про те, що під час взяття проб у людей з підозрою на коронавірус використовувалися нестандартні пробірки та неякісні реагенти

Про це він сказав на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вчора збирали комісію за цією заявою, хоча вона була лише усною, а письмово до нас не зверталися. Це все неправда. Сьогодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вивчивши всі наші питання, підтвердив, що ми працюємо з правильним буферним розчином. Цей розчин для проведення досліджень на все вірусні захворювання готувався роками і десятиліттями», - вказав Клочко.

Він також зазначив, що саме ці реагенти використовувалися у тестах, які виявили перших заражених коронавірусом у Миколаївській області.

На запитання журналістів, чи вимагатиме головний санлікар області публічного спростування недостовірної інформації, відповідь була негативна.

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Як повідомляв Укрінформ, начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак запропонував повторно перевірити зразки усіх хворих з підозрою на коронавірус, бо, нібито, є підстави сумніватися у правильності проведеного дослідження. Цю інформацію він озвучив під час позачергового засідання обласної ради 10 квітня.

За його даними, медичні працівники для зберігання відібраного біоматеріалу, начебто, використовують не стандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.

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