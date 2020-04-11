На Київщині підтвердили 15 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 11 квітня у Київській області підтверджено 155 випадків коронавірусної хвороби, із яких 15 – протягом минулої доби.

Про це інформує пресслужба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

«За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 11 квітня 2020 року офіційно підтверджено 155 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу підтверджено – 15 нових випадків», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на стаціонарному лікуванні перебувають 48 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 107 осіб.

Серед хворих на коронавірусну хворобу також 11 дітей.

Повідомляється, що одужали – 9, а померли – 5 осіб. При цьому наголошується, що за минулу добу обійшлося без летальних випадків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.