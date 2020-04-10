В Україну йде похолодання з мокрим снігом і заморозками

В Україні у суботу, 11 квітня, буде переважно без опадів, температура - до 18° тепла, а з вівторка, 14 квітня, очікується похолодання: зниження температури вдень до 10-16°, у західних та північних областях - до 1-7° тепла, а також синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 11 квітня мінлива хмарність, без опадів, лише у східних та Запорізькій областях вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на більшій частині країни на поверхні ґрунту, у західних, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі заморозки 0-5°; вдень 9-14°, на Закарпатті до 18° тепла, на північному сході країни 7-12°", - йдеться у повідомленні.

12 квітня в Україні буде малохмарно, 13 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 13 квітня у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ. Вітер 12 квітня змінних напрямків, 3-8 м/с; 13 квітня південно-західний, 7-12 м/с. Вночі 12 квітня сильні заморозки (на півдні лише на поверхні ґрунту) 0-5°, 13 квітня 1-6° тепла, у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 9-14° тепла, у західних областях, 13 квітня на Правобережжі 13-18°.

14 квітня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні дощ та мокрий сніг; зниження температури: вночі 1-7° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 10-16°, у західних та північних областях 1-7° тепла.

15 квітня вночі на сході та півдні, вдень на Лівобережжі невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів; температура вночі у південних та східних областях 1-7° тепла, на решті території на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-5°, вдень 1-7° тепла, на півдні до 10°.

За даними гідрометцентру, 16-17 квітня в Україні очікуються невеликі дощі, вночі у північних та північно-східних областях з мокрим снігом, вдень на Лівобережжі помірні дощі; у західних областях переважно без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°, вдень 4-10° тепла, на півдні та заході країни 8-14°.

18-20 квітня в Україні невеликі дощі (вночі місцями); температура вночі 2-8° тепла, вдень 10-16°.

У столичному регіоні 11 квітня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 11-13° тепла; по області - вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла.

12 квітня у столиці буде малохмарно, без опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; вночі сильні заморозки (на ґрунті та в повітрі) 0-5°, температура вдень 9-14° тепла.

13 квітня - мінлива хмарність, без опадів; вітер південно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

За даними гідрометцентру, 14 квітня у Києві очікується дощ та мокрий сніг; зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

15 квітня - у Києві вночі без опадів, на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-5°; вдень невеликий мокрий сніг та дощ, температура 1-6° тепла.