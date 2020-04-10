На Закарпатті оголосили підозру палію "Долини нарцисів"

На Закарпатті слідчими поліції повідомлено про підозру 49–річному мешканцю м.Хуст в умисному підпалі Долини нарцисів. Суму заподіяних заповіднику збитків через підпал оцінили майже в 650 тис. грн.

Про це повідомляє прокуратури Закарпатської області.

“За погодження прокурора Хустської місцевої прокуратури слідчими полії повідомлено про підозру 49–річному мешканцю м.Хуст в умисному підпалі природоохоронного науково-дослідного відділення «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують в прокуратурі, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік 27 березня, проходячи по території заповідника, умисно підпалив суху траву та покинув місце злочину. Вигоріло близько 6,5 га сіножатей.

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Уже наступного дня, побачивши, що вигоріла не вся, на його думку, суха трава, він повторно підпалив сухостій. В результаті, на охоплених пожежею 2,5 га території заповідника знищено квіти білоцвіту весняного, які занесені до Червоної книги України.

Сума заподіяних збитків Карпатському біосферному заповіднику ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря складає майже 650 тис. грн.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.ч. 1, 2 ст.252 КК України – умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду, шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.