На Миколаївщині смертність від пневмонії в першому кварталі нижча, ніж рік тому

На Миколаївщині смертність від пневмонії в першому кварталі 2020 року нижча, аніж у відповідному періоді минулого року. Якщо в 2019 році померло 17 людей, то нині – 15. Але загальна кількість хворих зросла.

Про це під час позачергового засідання сесії обласної ради 10 квітня сказав начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Хочу наголосити, що починаючи з листопада 2018 року, відповідно до законодавства, статистичні дані по пневмонії ліквідовані. Але ми все ж для себе фіксуємо ці дані, що називається, вручну. Отож хочу сказати, що на Миколаївщині смертність від пневмонії в умовах стаціонару у першому кварталі 2020 року нижча, аніж у відповідному періоді минулого. Якщо в 2019 році померло 17 людей, то нині – 15. Хоча хворих на пневмонію в цьому році на 123 випадки більше, аніж у минулому», - сказав Георгієв.

У свою чергу, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова зауважила, що в 2018-2019 роках за перший квартал в її лікарні перебувало на стаціонарному лікуванні 2-3 людини. Натомість, у цьому році таких 56.

Щоправда, це частково пов’язано з тим, що, починаючи з лютого, усіх хворих з підозрілими пневмоніями транспортують до Миколаївської інфекційної лікарні у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як уже повідомляв Укрінформ, Миколаївська область на сьогодні є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.