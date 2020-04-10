На Чернігівщині вже третій день горить ліс – вогонь випалив 195 гектарів

У Козелецькому районі Чернігівщини триває гасіння масштабної лісової пожежі, яка розпочалася 8 квітня на території Чернігівського військового лісгоспу.

За останніми даними, вогонь пройшов уже 195 га низом і 28 га - верхом.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"На території ДП "Чернігівський військовий лісгосп" о 13 год. 20 хв. 08 квітня сталася пожежа настилу в лісі. Станом на 20 год. 09 квітня площа, пройдена вогнем, склала близько 195 га, з них 28 га - верховою пожежею", - зазначається у зведенні.

Наразі проводяться роботи щодо обмеження поширення вогню та ліквідації осередків горіння.

Загалом до гасіння пожежі залучено 50 одиниць техніки та 187 людей, з яких від УДСНС в області - 29 одиниць техніки та 81 чоловік особового складу.

Ще одна лісова пожежа 9 квітня розпочалася на території агролісгоспу біля с. Лиса Гора Коропського району. Там загорівся лісовий настил на площі 1,5 га.

Окрім лісових масивів, у четвер на Чернігівщині горіли десятки гектарів сухої рослинності, 2 га очерету, житлові будинки, господарські приміщення і склад, дерев’яний міст через річку Остер та два сміттєзбірники.