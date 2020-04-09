На Житомирщині локалізували всі великі лісові пожежі

На Житомирщині вдалося локалізувати всі великі лісові пожежі, до чого залучили понад 1700 осіб.

Про це інформує Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Станом на 9 квітня на Житомирщині усі великі лісові пожежі локалізовані. Однак лісова охорона продовжує перебувати в місцях загорянь та контролювати, бо від поривів вітру вогонь може спалахувати знову», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до локалізації пожеж, які тривають в області вже сьому добу, залучали 1500 осіб лісової охорони та 223 рятувальників і понад 220 одиниць техніки. Гасити полум’я в Народицькому спецлісгоспі допомагала авіація.

Упродовж минулої доби в Овруцькому лісгоспі ліквідували 5 загорянь вздовж залізничної колії. Натомість в Овруцькому спецлісгоспі боролися з вогнем, що поширювався з території Білорусі. Крім того, в області горіли поля та болото, що загрожувало поширенням полум’я на ліси.

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Як повідомлялось, 3 квітня поблизу с. Звіздаль Народицького району виникла пожежа лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на територію Котовського лісництва Зони відчуження.

Фото: zt-lis.gov.ua