На Полтавщині лісові пожежі знищили понад 130 гектарів сухостою

На Полтавщині рятувальники ліквідували 36 пожеж на відкритій території та 5 лісових пожеж, вогнем знищено понад 130 гектарів сухостою.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ у Полтавській області.

«Протягом 8 квітня рятувальники з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНСУ ліквідували 36 пожеж на відкритій території та 5 пожеж у лісових масивах. Горіння зафіксовані у містах Лохвиця, Лубни, Миргород, Хорол, Кременчук, Полтава, Горішні Плавні селищах міського типу Козельщина, Котельва Кременчуцькому, Глобинському, Зіньківському, Котелевському, Пирятинському, Чутівському, Чорнухинському, Диканському, Хорольському, Полтавському, Гребінківському, Лубенському, Козельщинському, Новосанжарському та Лохвицькому районах», - йдеться у повідомленні.

На Полтавщині згоріли понад 130 гектарів сухостою / Фото: ДСНС

Внаслідок займань знищено близько 123 га сухої рослинності та очерету.

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За минулу добу рятувальники разом з працівниками лісгоспів ліквідували 5 лісових пожеж у Кременчуцькому, Козельщинському та Полтавському районах. Внаслідок займань вогнем було знищено понад 5 га лісової підстилки та 3 га сухої рослинності.

Фото: ДСНС