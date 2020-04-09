Біля села Сорокошичі Козелецького району Чернігівщини із залученням авіації триває ліквідація масштабної лісової пожежі.

Про це повідомила пресслужба управління ДСНС України у Чернігівській області.

"До гасіння пожежі залучено 165 працівників та 34 одиниці техніки, з них від УДСНС - 16 одиниць техніки, 66 чоловік особового складу. Також для гасіння пожежі задіяні 3 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України. Авіацією ДСНС України здійснено три скиди води", - йдеться у повідомленні.

Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять із літаків

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, під Сорокошичами напередодні загорілося 110 га лісового настилу. Яка площа охоплена полум’ям сьогодні, поки що невідомо.

Загалом, за минулу добу на Чернігівщині рятувальники ліквідували 40 пожеж на площі 197 га, майже всі вони - в екосистемах.

"Упродовж минулої доби підрозділами управління ДСНС України у Чернігівській області ліквідовано 37 загорянь сухої рослинності у природних екологічних системах та 3 пожежі в житловому секторі громадян, що виникли внаслідок спалювання сміття і сухої рослинності та необережного поводження з вогнем. Загальна площа, пройдена вогнем склала понад 197 га", - ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС у Facebook.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, окрім сухої трави, горіло 124 га у трьох лісових масивах Козелецького, Сновського та Чернігівського районів (одну пожежу і досі гасять), 8 га очерету в Прилуцькому та Ніжинському районах, і також підпалене кимось міське сміттєзвалище в Чернігові (0,04 га).

Як повідомляло агентство, в останні дні березня п.р. площа, випалена за одну добу в екосистемах Чернігівщини, досягла найбільшого за всі роки показника - 240 га. Торік у березні-квітні максимально за добу палало 150-170 га території. Щоправда, ці дані стосуються тільки пожеж, гасінням яких займаються підрозділи ДСНС. Окрім них, із полум’ям на значних площах самостійно борються також працівники лісгоспів.