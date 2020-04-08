Мер Миколаєва запевняє, що «випрані» захисні костюми готували до утилізації

Мер Миколаєва запевняє, що «випрані» захисні костюми готували до утилізації

Укрінформ
Всі лікарні міста Миколаєва забезпечені одноразовим одягом та засобами індивідуального захисту для медиків. 

Ніхто його не пере, щоб повторно використовувати, а на фото, яке було оприлюднене в соцмережах, насправді видно продезінфікований одяг, який стікає перед відправкою на утилізацію.

Так прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич під час онлайн-брифінгу 8 квітня скандальне фото з одноразовим одягом, який сушиться в дворі однієї з медичних установ Миколаєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідаю про фото, яке облетіло соцмережі. По-перше, йдеться не про 5-ту лікарню, а про ЦПМСД №5. Насправді там видно не випраний, а продезінфікований одяг, який вивішують, щоб він стік перед тим, як відправити його на утилізацію. Я вже дав вказівку складати його в якусь ємність, щоб він не дезорієнтував людей, і не було подібних конфузів», - сказав Сєнкевич.

Він також зазначив, що лікарні міста Миколаєва забезпечені одноразовим одягом, халатами, шапочками, масками тощо. На ці цілі виділено 10,5 млн грн. Щоправда, зазначив Сєнкевич, наразі питання не в грошах, вони є. Але виникають певні проблеми з постачанням, адже наразі всі масово закуповують одяг та засоби захисту для медиків. Отож поставки трохи затримуються.

У соцмережах 8 квітня з'явилося фото, на якому видно, як на мотузці для білизни сушаться одноразові халати та шапочки. У коментарі значилося, що йдеться начебто про 5-ту лікарню, медперсоналу якої бракує одноразового захисного одягу, отож вони вимушені прати його і повторно використовувати.

Як повідомляв Укрінформ, Миколаївщина є єдиною областю в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

Фото: СВІДОК.info

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