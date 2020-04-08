Мер Миколаєва запевняє, що «випрані» захисні костюми готували до утилізації

Всі лікарні міста Миколаєва забезпечені одноразовим одягом та засобами індивідуального захисту для медиків.

Ніхто його не пере, щоб повторно використовувати, а на фото, яке було оприлюднене в соцмережах, насправді видно продезінфікований одяг, який стікає перед відправкою на утилізацію.

Так прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич під час онлайн-брифінгу 8 квітня скандальне фото з одноразовим одягом, який сушиться в дворі однієї з медичних установ Миколаєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідаю про фото, яке облетіло соцмережі. По-перше, йдеться не про 5-ту лікарню, а про ЦПМСД №5. Насправді там видно не випраний, а продезінфікований одяг, який вивішують, щоб він стік перед тим, як відправити його на утилізацію. Я вже дав вказівку складати його в якусь ємність, щоб він не дезорієнтував людей, і не було подібних конфузів», - сказав Сєнкевич.

Він також зазначив, що лікарні міста Миколаєва забезпечені одноразовим одягом, халатами, шапочками, масками тощо. На ці цілі виділено 10,5 млн грн. Щоправда, зазначив Сєнкевич, наразі питання не в грошах, вони є. Але виникають певні проблеми з постачанням, адже наразі всі масово закуповують одяг та засоби захисту для медиків. Отож поставки трохи затримуються.

У соцмережах 8 квітня з'явилося фото, на якому видно, як на мотузці для білизни сушаться одноразові халати та шапочки. У коментарі значилося, що йдеться начебто про 5-ту лікарню, медперсоналу якої бракує одноразового захисного одягу, отож вони вимушені прати його і повторно використовувати.

Як повідомляв Укрінформ, Миколаївщина є єдиною областю в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

Фото: СВІДОК.info