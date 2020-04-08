"Велике будівництво": на Донеччині цьогоріч мають з’явитися 5 нових стадіонів

У рамках реалізації програми Президента України "Велике будівництво" в Донецькій області до кінця 2020 року мають з’явитися 5 нових стадіонів, 2 з яких – у Краматорську.

Про це 8 квітня повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

"На Донеччині до кінця 2020 року мають з’явитися 5 нових стадіонів, два з яких – у Краматорську", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що сьогодні заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик провели в місті Краматорськ робочу нараду з питань реалізації програми Президента України "Велике будівництво".

З графіком виконання запланованих робіт щодо зведення спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Парковій керівництво області ознайомив заступник Краматорського міського голови Юрій Люлька.

Згідно проєкту, комплекс поруч із дитячо-юнацькою спортивною школою № 2 матиме футбольне поле зі штучним покриттям розмірами 105x68 м, бігові доріжки по колу, спортивні майданчики, трибуну для глядачів, а також освітлення. Об’єкт зводитиметься за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міського та обласного бюджетів.

"Велике будівництво": стадіони на Донеччині

26 березня з підрядником ТОВ "УБК №1" вже укладено договір на суму 35 млн 525,470 тис. грн, завезено техніку. Завершити роботи планується восени 2020 року.

Фото: dn.gov.ua