Власник Delfi підніме затонулий танкер власним коштом

Власник затонулого в Одесі танкера «Delfi» підніме судно власним коштом.

Таку відповідь власники танкера надіслали на адресу генерального прокурора Ірини Венедіктової, повідомляє пресслужба відомства.

«Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу генпрокурора до справи затонулого танкера. Вкотре акцентую увагу, що всі процедури мають відбуватися не тільки швидко, а і в рамках чинного законодавства і з дотриманням екологічних норм», - зазнавчила Венедіктова.

Нагадаємо, судно «Delfi» зазнало аварії на одному із пляжів м. Одеса 22 листопада 2019 року. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. 1 квітня 2020 року справу взяла на контроль генпрокурор.