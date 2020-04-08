В Україні за добу - понад пів тисячі пожеж в екосистемах

За останню добу в Україні сталося 541 займання на відкритих територіях та у природних екосистемах.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"З пожежами в екосистемах ситуація не кращає. Лише за минулу добу маємо 541 випадок займань на відкритих територіях та у природних екосистемах! Вогонь пройшов 703 гектари", — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що з початку року стався 15 491 випадок займання, знищено 17 914 гектарів екосистем.