Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо голів РДА у трьох областях

Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо голів РДА у трьох областях

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у трьох областях.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, у Харківській області Президент звільнив Віталія Мірошника з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації.

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У Кіровоградській області глава держави призначив Євгенія Звіздовського головою Долинської районної державної адміністрації, а Василя Смаглюка - головою Знам'янської районної державної адміністрації.

Окрім того, Президент призначив Андрія Пирога головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.

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