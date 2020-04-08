Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо голів РДА у трьох областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у трьох областях.
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, у Харківській області Президент звільнив Віталія Мірошника з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації.
У Кіровоградській області глава держави призначив Євгенія Звіздовського головою Долинської районної державної адміністрації, а Василя Смаглюка - головою Знам'янської районної державної адміністрації.
Окрім того, Президент призначив Андрія Пирога головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.