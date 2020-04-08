В Умані серед десяти хворих на коронавірус - троє дітей

В Умані Черкаської області, де зафіксовано десять випадків захворювання на коронавірус, двоє дітей з цим діагнозом, 6 місяців і 10 років, перебувають у лікарні, 13-річна дитина лікується вдома.

Про це повідомляє у Facebook міський голова Умані Олександр Цебрій.

"Станом на 8 годину ранку 8 квітня в стаціонарі інфекційного відділення КНП «Уманська міська лікарня» перебуває 6 хворих (з них одна 6-місячна дитина і одна дитина 10 років) з підтвердженими діагнозами COVID-19. 4 амбулаторних хворих знаходяться на лікуванні вдома під наглядом сімейного лікаря. З них одна дитина - 13 років", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Умані діагностовано коронавірусну інфекцію у 12 осіб. Один пацієнт одужав, один, прочанин-хасид з США, помер.

Під наглядом сімейних лікарів знаходиться 151 особа.

За інформацією голови Черкаської обласної держадміністрації Романа Боднара, в області станом на 8 квітня є 80 лабораторно підтверджених випадків. За останню добу COVID-19 виявили у двох осіб в Умані і одної - в Черкасах. Один з інфікованих в Умані - контактна особа інфікованого паломника, другий - дитина, у якої COVID-19 виявили після діагностування пневмонії. Обидва пацієнти перебувають в інфекційному відділенні Уманської лікарні.

У інфікованого в Черкасах коронавірус виявили після діагностування пневмонії.

Одужали троє: пацієнти з Умані, Канева, а також дівчинка із Черкас.

Досі захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Черкасах (17 випадків), Кам'янці (31), Умані (12), Лисянці (2), Каневі (1), Черкаському районі (1), Смілянському (2), Шполянському (4), Городищенському (6), Маньківському (4).

Черкащина провела 1292 ПЛР-тестувань. Тестуються три цільові групи: контактні особи інфікованих; при наявності симптомів; ті, хто приїхав з-за кордону.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.