На Луганщині вночі горів інтернат для людей похилого віку

У Троїцькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, що на Луганщині, вночі сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Вночі 8 квітня, приблизно о 04:05, з невідомих причин відбулось займання даху Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. На той час у приміщенні перебували 35 підопічних та працівники закладу», - ідеться в повідомленні.

Пожежу ліквідовано оперативно, у її гасінні було задіяно сім одиниць спеціальної техніки.

Як зазначається, силами персоналу інтернату усі люди, які в ньому перебували, були евакуйовані та тимчасово влаштовані до КНП «Троїцьке територіальне медичне об’єднання».

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Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації створено комісію на чолі із заступником голови Луганської ОДА Катериною Безгинською.

Як повіомлялося, 22 грудня 2019 року на Луганщині подібна пожежа сталася в Старобільському психоневрологічному інтернаті, однак тоді загинуло кілька пацієнтів.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація.