У Дружківці на Донеччині з 45 контактних осіб померлого від коронавірусу 35 – медпрацівники

У Дружківці із 45 осіб, які нещодавно контактували з померлим від коронавірусу пенсіонером, 35 – медичні працівники, зокрема й сімейний лікар та бригада «швидкої».

Про це 7 квітня на пресбрифінгу в Краматорську поінформувала заступник Дружківського міського голови Наталя Слісаренко, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні виявлено 45 контактних осіб, це 32 медичних працівників, 1 сімейний лікар, 2 члени бригади швидкої допомоги, 8 – контактних осіб, які контактували в побуті та 2 пацієнти, які знаходилися з ним в одній палаті», - повідомила Слісаренко.

Вона зазначила, що вчора та сьогодні були проведені 34 швидкі тести на коронавірусну інфекцію COVID-19, всі вони виявилися негативними. Тому підозри на захворювання поки що немає, далі цю ситуацію будуть моніторити.

«13 лікарів у нас знаходяться в ізоляторі, але продовжують надавати цим двом пацієнтам, які також контактували з померлим (в палаті), допомогу. Всі інші контактні особи - на самоізоляції та спостерігаються сімейними лікарями», - пояснила Слісаренко.

Як повідомляв Укрінформ, у Дружківці на Донеччині 3 квітня у Центральній міській клінічній лікарні помер 84-річний пенсіонер, у якого лабораторно підтвердився COVID-19. У померлого 14 діб перед хворобою не було епідконтакту, і тому його з запаленням легень госпіталізували у звичайну лікарню.

У Донецькій області підтверджено 9 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську та 1 – в Дружківці, летальний.

В Україні станом на ранок 7 квітня зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр.