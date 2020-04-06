Синоптики обіцяють у понеділок справжню весну: вдень прогріє до 18°

У понеділок, 6 квітня, в Україні очікується 10-18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 квітня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек. Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 6 квітня сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 12-14° тепла. У Київській області теж без опадів. Температура вдень 10-15° тепла.