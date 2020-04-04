У неділю сонце "дражнитиме" українців теплом, вдень прогріє до 20°

У неділю, 5 квітня, в Україні без опадів, вдень очікується від 8 до 17° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"5 квітня невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в південній частині 0-5° тепла; вдень 8-13° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 17°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 5 квітня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла. У Київській області сухо, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 8-13° тепла. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

6-7 квітня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, у східних та південних областях переважно північно-східний, 7-12 м/с, в Криму місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині місцями 3-6° тепла; вдень 6 квітня 10-15°, на Закарпатті до 18°, 7 квітня 13-18°, на заході країни до 20°.

У Києві 6-7 квітня очікується суха погода. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 6 квітня 10-15°, 7 квітня 13-18°.

На 8-9 квітня синоптики прогнозують суху погоду, вночі 1-7° тепла; вдень 14-20°, у Приазов'ї та Криму 11-17°.

У Києві без опадів, температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.