В Україну йде "майже літо": де прогріє до +20°

В Україні наступного тижня буде переважно без опадів, лише 11-12 квітня місцями очікується невеликий дощ. Температура від 0-5° морозу вночі до 14-20° тепла вдень.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, 4 квітня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла, у південно-східних областях 12-17°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

5-6 квітня в Україні невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у південній частині місцями 1-5° тепла; вдень 8-13°, 5 квітня на півдні країни та Закарпатті, 6 квітня у західних областях до 17°.

7-8 квітня в Україні також буде без опадів. Температура вночі 7 квітня від 3° тепла до 3° морозу, 8 квітня 0-6° тепла; вдень 14-20° тепла.

9-10 квітня опади в Україні також не очікуються, 11-12 квітня місцями невеликий дощ; 13 квітня в Україні, крім сходу, короткочасні дощі. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 14-20°.

У столичному регіоні 4 квітня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла.

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5-6 квітня у столиці невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

7-8 квітня у Києві також без опадів. Температура вночі 7 квітня від 3° тепла до 2° морозу, 8 квітня 1-6° тепла; вдень 15-20° тепла.