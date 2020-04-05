У Херсоні - два нові випадки коронавірусу

У Херсоні виявили два нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради.

«Це члени родин людей, які захворіли раніше», - зазначили у пресслужбі.

Станом на 5 квітня у Херсоні п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі хворі госпіталізовані, вони не потребують реанімаційних заходів з використанням апарату ШВЛ.

Як повідомляє у Facebook Херсонська ОДА, загалом в області діагноз коронавірусу підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), один із випадків — летальний.

Із підозрою на захворювання – двоє людей.

За минулу добу проведено 67 тестувань за методикою ПЛР, отримано дані про два нові випадки коронавірусу у жителів Херсона. За рішенням департаменту здоров‘я ОДА тестуються усі, хто має діагноз "пневмонія".