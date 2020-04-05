У Рівному виявили вже 13 випадків захворювання на СOVID-19

У Рівному за останню добу виявили нові випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 13.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«За добу у Рівному подвоїлася кількість хворих на коронавірус. Станом на неділю, 5 квітня, кількість хворих, у яких лабораторно підтверджено коронавірус, збільшилася вдвічі. За добу додалося ще шестеро заражених. Отож, у Рівному на ранок нараховувалося 12 людей, у яких підтверджено СOVID-19», - йдеться у повідомленні

Також повідомляється, що у Рівному підтверджено коронавірус ще в одного хворого. Це вже 13-й випадок в обласному центрі.

За інформацією начальника епідвідділу Рівненського лабораторного центру Віктора Мороза, вірус на Рівненщині однозначно циркулює. Оскільки є хворі на коронавірусну інфекцію, які за кордон не виїжджали. Тож у подальшому можна очікувати ускладнення епідемічної ситуації в області. Відтак кількість хворих буде більшою.

Як повідомляло агентство, напередодні у Сарненській центральній районній лікарні помер 77-річний житель села Чудель, у якого п’ять днів тому діагностували COVID-19. Він перебував в реанімації у тяжкому стані і контактував з раніше виявленими хворими з села Тинне.

Наразі в області офіційно підтверджено 38 випадків захворювання на COVID-19, з яких, 5 летальних.

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Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні на ранок 5 квітня - 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.