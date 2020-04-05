У Херсоні поліцейське авто потрапило у ДТП , п'ятеро постраждалих

У Херсоні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля, в якій постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє поліцейських.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

«В «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що близько 09:00 в Херсоні на перехресті вул. Українська та Тираспільська сталась дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля Skoda Rapid та ВАЗ-2108.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі поліції Херсонської області та представники ДБР. Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2108, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю Skoda Rapid. У результаті зіткнення ВАЗ перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали двоє працівників поліції, водій та двоє пасажирів автомобіля ВАЗ-2108, - йдеться у повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні. Стан їх здоров’я задовільний. Вирішується питання про госпіталізацію.

Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Встановлюються всі обставини ДТП. Працівники Державного бюро розслідувань та слідчі поліції Херсонської області проводять першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини пригоди.

Фото: Поліція Херсонщини