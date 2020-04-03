«U-LEAD з Європою» починає консультації громад зі створення сучасних ЦНАПів

Програма «U-LEAD з Європою» розпочинає експертну підтримку органів місцевого самоврядування з питань покращення якості надання адміністративних послуг через Службу Експертної Підтримки ЦНАПів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Служба Експертної Підтримки ЦНАП буде допомагати громадам шляхом консультацій з питань створення та модернізації ЦНАП, планування та моделювання оптимального доступу до послуг у громаді, проєктами документів, рекомендаціями по вибору та зонуванню приміщення для ЦНАП та інших питань. В окремих випадках можлива розробка покрокового індивідуального алгоритму створення або модернізації ЦНАП", - йдеться у повідомленні.

В Україні значна кількість громад потребують допомоги у створенні системи надання адмінпослуг. Адже в процесі децентралізації планується, що буде створено орієнтовно 1 410 ОТГ, багато з яких ще тільки будуть створювати ЦНАП, щоб забезпечити мешканців послугами належної якості. Напрям з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» з 2016 року працює з громадами по створенню належних ЦНАП. 562 громади вже отримають комплексну допомогу Програми, завдяки чому більше 9,5 мільйонів українців отримають доступ до якісних адмінпослуг.

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Пріоритетом Експертної Служби є підтримка створення ЦНАП ОМС в районних центрах, зокрема в процесі трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС. Тобто районі державні адміністрації теж можуть отримати підтримку щодо трансформації ЦНАП у ЦНАП ОМС у разі подання заявки відповідним ОМС райцентру.

У рамках роботи Служби Експертної Підтримки ЦНАПів не фінансуються та не надаються меблі, комп’ютерна техніка, мобільні ЦНАП, електронні системи керування чергою, системи автоматизації роботи ЦНАП, будівельно-ремонтні роботи.

По підтримку можуть звертатися також учасники Початкової Фази та 1-го раунду відбору Фази Впровадження, яким вже завершено надання допомоги Програмою, але які потребують додаткової підтримки, пов’язаної з новими викликами. Громади-учасниці 2-4 раундів Фази Впровадження зможуть отримувати експертну підтримку Служби після офіційного повідомлення про завершення отримання ними допомоги від Програми в рамках Фази Впровадження.

Щоб отримати експертну підтримку потрібно заповнити заявку на сторінці Служби.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Фото з відкритих джерел