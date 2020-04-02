МОЗ відправить перевірку на Тернопільщину - в район, що став осередком епідемії

Міністерство охорони здоров'я зробить перевірку у Монастириському районі на Тернопільщині, де наразі велика кількість захворілих на коронавірус.

Про це на брифінгу 2 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно ситуації, яка склалась на Тернопільщині, ми найближчим часом зробимо там перевірку, поспілкуємося з колегами на місцях, поспілкуємося з колегами з Департаменту охорони здоров'я в обласній державній адміністрації. Для того, щоб зрозуміти, де вийшов збій, і чому така ситуація відбулась. Ми оперативно вирішимо це питання", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що туди була передана партія засобів індивідуального захисту для медиків.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на COVID-19 сягнула вже 83 осіб.

Цього тижня на коронавірус захворів міський голова міста Монастириська Андрій Старух, який брав участь у похованні померлого від COVID-19 земляка.

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За останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, кількість інфікованих коронавірусом в області сягнула 106 осіб, 23 випадки на підозрі.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.