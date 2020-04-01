Холодна ніч у Миколаєві побила 75-річний рекорд

У Миколаєві у ніч на 1 квітня температура становила 4,1 морозу. Це була найхолодніша ніч за останні 75 років спостережень.

Про це повідомив Миколаївський гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook .

«Сьогодні вночі температура становила 4,1° морозу. Це була найхолодніша ніч за останні 75 років спостережень. Подібний нічний мінімум (рівно стільки ж - 4,1°) спостерігався у 2005 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що холодний подих Арктики принесе і в ніч на 2 квітня 1-6° морозу, отож у місті може статися новий рекорд мінімальної температури, вдень очікується 10-15° тепла.

Як уже повідомляв Укрінформ, у Миколаєві 4 березня зафіксовано температурний рекорд – понад 19 градусів тепла. Це майже на 2 градуси більше, аніж попередній рекорд, який був зафіксований 19 років тому.