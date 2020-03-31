Комунальні аптеки та лікарні Житомира купуватимуть ліки «Дарниці» за прямими договорами

Фармацевтична компанія «Дарниця» готова укладати прямі договори з комунальними аптеками і лікарнями Житомира і відпускати необхідні ліки за заводською ціною.

Мова йде, зокрема, про парацетамол та інші лікарські засоби, необхідні для пацієнтів, у яких діагностовано коронавірус.

Про таку принципову домовленість з фармацевтичною компанією заявив під час брифінгу в Житомирі Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у 2014-2019 роках.

«Сьогодні житомирський бізнес об’єднався з компанією «Дарниця» у форматі «be to be» у спільному протистоянні поширенню епідемії COVІD-19. Насамперед, мова йде про захист медиків та безпосередню допомогу житомирянам. Так ГО «Житомир, зроби голосніше!» вже закупила 3 000 упаковок препарату «Парацетамол» для амбулаторій міста Житомир», - зазначив Зубко.

Фармацевтична компанія ще 24 березня заявила про зміни планів виробництва лікарського засобу Парацетамол-Дарниця задля першочергового забезпечення населення противірусними та жарознижуючими засобами. Так, до кінця місяця буде випущений 1 мільйон упаковок препарату, який надійде до українських аптек. У наступні місяці компанія готова забезпечити попит на цей препарат.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.