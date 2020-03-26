Березень "попрощається" дощем і мокрим снігом

У п'ятницю, 27 березня, в Україні вдень від 0 до 17° тепла, без опадів, в останні дні місяця очікується мокриій сніг з дощем.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"27 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південних, Донецькій та Луганській областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 17°; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 27 березня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла. У Київській області сухо, температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла.

28 березня в Україні без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях місцями 1-3° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу.

29 березня невеликий дощ можливий тільки у північно-західній частині. Вітер східний, на Правобережжі - північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях місцями 1-3° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

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У Києві і Київській області 28-29 березня без опадів. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

30 березня в Україні без опадів, лише в західних, вдень місцями і в північних областях мокрий сніг. Температура вночі та вдень 0-6° тепла, у західних областях протягом доби від 3° тепла до 3° морозу, вдень у східних та південних областях 9-15° тепла.

31 березня на більшій частині території місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі, крім сходу та півдня, 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла.

У Києві і Київській області 30- 31 березня місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вночі 30 березня без опадів. Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вночі 31 березня 0-5° морозу).