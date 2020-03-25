В Україні прогнозують до 16° тепла, з неділі трохи задощить

У середу в Україні опади не прогнозуються, у південних областях сильний вітер, температура вночі 1-6° морозу, вдень 9-14° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на крайньому півдні 0-3° тепла; вдень 9-14° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 10° тепла; на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень 9-14° тепла.

27-28 березня в Україні опади не прогнозуються. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на півдні, а 28 березня у більшості областей 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.

На Київщині 27-28 березня без опадів. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 27 березня 0-5° морозу, 28 березня вночі 0-5° тепла; вдень 11-16° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 29-30 березня переважно без опадів, лише у східних, 30 березня і в західних областях дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16°, у східних областях 7-12° тепла, 30 березня в західних областях зниження до 3-8° тепла.

У столичному регіоні 29-30 березня без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.