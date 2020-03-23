Температура в Україні місцями знизиться до 14° морозу

У південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах у вівторок очікуються пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла, у Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі у Карпатах, вдень у східних областях місцями невеликий сніг. У західній та східній частинах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в Криму та на узбережжі морів від 1° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу" - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла.

Згідно з прогнозом, 25-26 березня опади в Україні не очікуються. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла (в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу), на півдні країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; 26 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°), у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

У столичному регіоні також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; 26 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

В Україні 27- 28 березня опади не прогнозуються. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, у південній частині 1-7° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті до 18° тепла.

На Київщині 27-28 березня без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла.